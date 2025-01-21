سعر Floop (FLOOP)
سعر Floop (FLOOP) المباشر لليوم هو USD 2,298.95. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FLOOP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Floop الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.99K
- تغيير سعر Floop خلال اليوم هو -4.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Floop مقابل USD هو $ -99.802752995347 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Floop مقابل USD هو $ -1,111.6248573050 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Floop مقابل USD هو $ -643.1800002400 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Floop مقابل USD هو $ -144.7972782175255 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -99.802752995347
|-4.16%
|30 يوم
|$ -1,111.6248573050
|-48.35%
|60 يوم
|$ -643.1800002400
|-27.97%
|90 يوم
|$ -144.7972782175255
|-5.92%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Floop: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.37%
-4.16%
-27.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FLOOP is the utility token for the CaviarNine ecosystem on Radix. It underpins the Aggregator, Shape Liquidity, Decentralised Order Book and Liquid Staking Pool. It controls the FLOOP treasury associated with those products.
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A$3,678.32
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￡1,862.1495
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€2,206.992
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$2,298.95
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RM10,276.3065
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₺81,911.5885
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¥358,521.2525
|1 FLOOP إلى RUB
₽229,665.105
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₹199,043.091
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Rp37,687,698.888
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₱134,488.575
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￡E.115,614.1955
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R$13,862.6685
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C$3,310.488
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৳280,310.9735
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₦3,569,786.5705
|1 FLOOP إلى UAH
₴97,084.6585
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Bs124,143.3
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Rs641,085.197
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₸1,219,592.975
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