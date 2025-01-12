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سعر FLOOF (FLOOF) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.45K . يتم تحديث سعر FLOOF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FLOOF الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.59 - تغيير سعر FLOOF خلال اليوم هو -0.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 19.10B

أداء سعر FLOOF (FLOOF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FLOOF مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FLOOF مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FLOOF مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FLOOF مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.09% 30 يوم $ 0 -9.00% 60 يوم $ 0 +66.82% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر FLOOF (FLOOF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FLOOF: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.09% تغير السعر (7 أيام) -8.30%

معلومات سوق FLOOF (FLOOF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: