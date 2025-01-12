سعر FLOOF (FLOOF)
سعر FLOOF (FLOOF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.45K. يتم تحديث سعر FLOOF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FLOOF الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.59
- تغيير سعر FLOOF خلال اليوم هو -0.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 19.10B
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خلال اليوم، كان سعر FLOOF مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FLOOF مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FLOOF مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FLOOF مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.09%
|30 يوم
|$ 0
|-9.00%
|60 يوم
|$ 0
|+66.82%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FLOOF: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.09%
-8.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FLOOF Solana ($FLOOF) is a decentralized Play-to-Earn gaming coin. Floof is building a range of products for its holders that will provide additional utility to the FLOOF token. FLOOF has its own DEX/Swap platform (FLOOF SWAP), and its own PlayFi gaming platform (FLOOF PLAY). FLOOF is one of the largest and most welcoming communities on Solana and in crypto where users can play, learn, and earn.
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