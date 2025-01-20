احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر FLOCHI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر FLOCHI.

سعر Flochi Inu (FLOCHI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FLOCHI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Flochi Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.20 - تغيير سعر Flochi Inu خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Flochi Inu (FLOCHI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Flochi Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Flochi Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Flochi Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Flochi Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -13.39% 60 يوم $ 0 -23.16% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Flochi Inu (FLOCHI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Flochi Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -2.68%

معلومات سوق Flochi Inu (FLOCHI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: