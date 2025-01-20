سعر Flochi (FLOCHI)
سعر Flochi (FLOCHI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FLOCHI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Flochi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.22
- تغيير سعر Flochi خلال اليوم هو -1.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Flochi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Flochi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Flochi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Flochi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.72%
|30 يوم
|$ 0
|-34.08%
|60 يوم
|$ 0
|-24.92%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Flochi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.12%
-1.72%
-23.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The $FLOCHI Token blends the beloved Floki meme with the richness of Chinese cultural elements, creating a distinctive and enchanting fusion that honors tradition while embracing the future. $FLOCHI coin is an independent creation and bears no connection to the original Floki meme or its creators. This token is a playful tribute to a beloved meme that we all enjoy and recognize.
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