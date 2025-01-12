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سعر Float Protocol (BANK) المباشر لليوم هو USD 0.540165 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 72.52K . يتم تحديث سعر BANK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Float Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 419.35 - تغيير سعر Float Protocol خلال اليوم هو +3.50% - لديه عرض متداول بقيمة USD 134.31K

أداء سعر Float Protocol (BANK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Float Protocol مقابل USD هو $ +0.01827242 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Float Protocol مقابل USD هو $ -0.0032502268 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Float Protocol مقابل USD هو $ +0.0055475485 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Float Protocol مقابل USD هو $ -0.0222931580907785 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01827242 +3.50% 30 يوم $ -0.0032502268 -0.60% 60 يوم $ +0.0055475485 +1.03% 90 يوم $ -0.0222931580907785 -3.96%

تحليل سعر Float Protocol (BANK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Float Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.514309$ 0.514309 $ 0.514309 24 ساعة مرتفع $ 0.54039$ 0.54039 $ 0.54039 عالية طوال الوقت $ 1,570.74$ 1,570.74 $ 1,570.74 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) +3.50% تغير السعر (7 أيام) -6.18%

معلومات سوق Float Protocol (BANK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: