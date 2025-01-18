سعر Flits (FLS)
سعر Flits (FLS) المباشر لليوم هو USD 0.00209314. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 176.80K. يتم تحديث سعر FLS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Flits الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.01
- تغيير سعر Flits خلال اليوم هو +0.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 84.47M
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خلال اليوم، كان سعر Flits مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Flits مقابل USD هو $ -0.0005740359 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Flits مقابل USD هو $ +0.0023938643 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Flits مقابل USD هو $ -0.002007891096724277 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.26%
|30 يوم
|$ -0.0005740359
|-27.42%
|60 يوم
|$ +0.0023938643
|+114.37%
|90 يوم
|$ -0.002007891096724277
|-48.96%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Flits: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.03%
+0.26%
+8.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Flits is the first passive income app combining wallets, masternodes and staking. Earn or hold your crypto without compromising on security, like crypto should be.
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