سعر Flip the Frog المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي FLIP إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر FLIP بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Flip the Frog المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي FLIP إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر FLIP بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن FLIP

معلومات سعر FLIP

الموقع الرسمي لـ FLIP

اقتصاد توكن FLIP

توقعات سعر FLIP

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Flip the Frog

سعر Flip the Frog (FLIP)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 FLIP إلى USD:

--
----
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Flip the Frog (FLIP) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:17:12 (UTC+8)

معلومات سعر Flip the Frog (FLIP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+4.20%

+4.20%

سعر Flip the Frog (FLIP) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FLIP بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFLIP على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FLIP -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +4.20% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Flip the Frog (FLIP)

$ 18.89K
$ 18.89K$ 18.89K

--
----

$ 18.89K
$ 18.89K$ 18.89K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Flip the Frog هي $ 18.89K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FLIP يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18.89K.

سجل سعر Flip the Frog (FLIP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Flip the Frog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Flip the Frog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Flip the Frog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Flip the Frog مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 0-20.21%
60 يوم$ 0-26.85%
90 يوم$ 0--

ما هو Flip the Frog ( FLIP )

Before there was Mickey, there was Flip.

LORE OF THE LEAP

Before there was Mickey, there was Flip. Created in 1930 by Ub Iwerks, Flip was a frog with too much drip for black-and-white TV.

Nearly a century later, he's outta the vault and into your wallet. No copyright. No leash. Just pure, unhinged cartoon chaos.

Why This Frog Got That Dog In Him

Public domain icon — no copyright, all meme rights

Vintage nostalgia, modern meme warfare

Real character, real history, unreal potential

THIS AIN'T FINANCIAL ADVICE This is a cartoon frog from 1930 turning your brain into jelly. If you ape, you do it because you feel it in your funny bone.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Flip the Frog (FLIP)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Flip the Frog (USD)

كم ستكون قيمة Flip the Frog (FLIP) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Flip the Frog (FLIP) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Flip the Frog.

تحقق الآن من توقعات سعر Flip the Frog!

عملة FLIP إلى العملات المحلية

توكنوميكس Flip the Frog (FLIP)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Flip the Frog (FLIP) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس FLIP والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Flip the Frog (FLIP)

كم يساوي Flip the Frog (FLIP) اليوم؟
سعر FLIP المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر FLIP إلى USD الحالي؟
سعر FLIP إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Flip the Frog ؟
القيمة السوقية لعملة FLIP هي $ 18.89K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن FLIP؟
العرض المتداول لتوكن FLIP هو 1.00B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ FLIP؟
حقق FLIP سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ FLIP؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 FLIP.
ما هو حجم تداول FLIP؟
حجم تداول FLIP المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع FLIP هذا العام؟
قد يرتفع FLIP هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر FLIP لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:17:12 (UTC+8)

تحديثات Flip the Frog (FLIP) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,016.35
$113,016.35$113,016.35

-1.41%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,002.50
$4,002.50$4,002.50

-2.30%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04227
$0.04227$0.04227

-8.97%

شعار Solana

Solana

SOL

$197.73
$197.73$197.73

-0.58%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.1775
$3.1775$3.1775

-17.62%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,002.50
$4,002.50$4,002.50

-2.30%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,016.35
$113,016.35$113,016.35

-1.41%

شعار Solana

Solana

SOL

$197.73
$197.73$197.73

-0.58%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6429
$2.6429$2.6429

+0.26%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19502
$0.19502$0.19502

-2.37%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Yellow Umbrella

Yellow Umbrella

YU

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.14000
$0.14000$0.14000

+6,900.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00004176
$0.00004176$0.00004176

+542.46%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.143
$2.143$2.143

+185.73%

شعار Deepswap Protocol

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000367
$0.000000000000000000000367$0.000000000000000000000367

+115.88%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000180
$0.0000000180$0.0000000180

+109.30%