سعر Flip Coin (FLIPCOIN)
سعر Flip Coin (FLIPCOIN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 32.40K. يتم تحديث سعر FLIPCOIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Flip Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Flip Coin خلال اليوم هو -10.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.90M
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خلال اليوم، كان سعر Flip Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Flip Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Flip Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Flip Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-10.04%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Flip Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-10.04%
+8.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Flipcoin is a meme coin built on the Solana blockchain, inspired by the playful concept of flipping coins and assets. Designed for community-driven fun, FLIP aims to bring lighthearted engagement to the crypto space. The token leverages Solana’s fast and low-cost transactions to enable seamless transfers and interactions within its ecosystem. With a fixed total supply, FLIP tokens are distributed to support community initiatives, development, and partnerships. As a meme coin, Flipcoin thrives on community participation and social momentum. Check CoinGecko or trusted exchanges for real-time price, market cap, and trading volume. Always do your own research before engaging with any cryptocurrency.
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