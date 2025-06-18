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سعر Flip Coin (FLIPCOIN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 32.40K . يتم تحديث سعر FLIPCOIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Flip Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Flip Coin خلال اليوم هو -10.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.90M

أداء سعر Flip Coin (FLIPCOIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Flip Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Flip Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Flip Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Flip Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -10.04% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Flip Coin (FLIPCOIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Flip Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -10.04% تغير السعر (7 أيام) +8.28%

معلومات سوق Flip Coin (FLIPCOIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: