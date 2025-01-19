سعر FlightClupcoin (FLIGHT)
سعر FlightClupcoin (FLIGHT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FLIGHT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FlightClupcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.68K
- تغيير سعر FlightClupcoin خلال اليوم هو -3.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر FlightClupcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FlightClupcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FlightClupcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FlightClupcoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.14%
|30 يوم
|$ 0
|-18.63%
|60 يوم
|$ 0
|-35.06%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FlightClupcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.14%
-3.14%
-8.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FlightClupcoin created for its community that has a history together and called the hole ecosystem UBUNTU philosophy. The token will be used for all project that has been created and will be created by the community. FlightClupCoin is a community that has gathered together for the same target, has it’s mission to trade with new generation products and continuously determines a new vision for itself. With the digital products that it offers to its own audience, it protected all users with or without experience in this sector from the risks of the crypto world and enabled it to get extra earnings. Flightclupcoin, serving thousands of users and aiming to reach millions of users, will use its own token in all commercial business to be done in the future process.
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