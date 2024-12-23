سعر flexUSD (FLEXUSD)
سعر flexUSD (FLEXUSD) المباشر لليوم هو USD 0.094027. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.64M. يتم تحديث سعر FLEXUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق flexUSD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.47
- تغيير سعر flexUSD خلال اليوم هو -2.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 166.35M
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خلال اليوم، كان سعر flexUSD مقابل USD هو $ -0.00209210352710249 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر flexUSD مقابل USD هو $ -0.0101125192 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر flexUSD مقابل USD هو $ -0.0185554386 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر flexUSD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00209210352710249
|-2.17%
|30 يوم
|$ -0.0101125192
|-10.75%
|60 يوم
|$ -0.0185554386
|-19.73%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر flexUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.51%
-2.17%
-15.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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|1 FLEXUSD إلى AUD
A$0.14950293
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￡0.07428133
|1 FLEXUSD إلى EUR
€0.08932565
|1 FLEXUSD إلى USD
$0.094027
|1 FLEXUSD إلى MYR
RM0.4231215
|1 FLEXUSD إلى TRY
₺3.30881013
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¥14.71240469
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₽9.66127425
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₹7.98665338
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Rp1,516.56430381
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₱5.53254868
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￡E.4.78221322
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R$0.57168416
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C$0.13445861
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৳11.19015327
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₦145.55191546
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₴3.92750779
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Bs4.795377
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Rs26.06710521
|1 FLEXUSD إلى KZT
₸49.17706127
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฿3.21384286
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NT$3.06810101
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Fr0.08368403
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HK$0.73058979
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