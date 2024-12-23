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سعر flexUSD (FLEXUSD) المباشر لليوم هو USD 0.094027 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.64M . يتم تحديث سعر FLEXUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق flexUSD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.47 - تغيير سعر flexUSD خلال اليوم هو -2.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 166.35M

أداء سعر flexUSD (FLEXUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر flexUSD مقابل USD هو $ -0.00209210352710249 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر flexUSD مقابل USD هو $ -0.0101125192 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر flexUSD مقابل USD هو $ -0.0185554386 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر flexUSD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00209210352710249 -2.17% 30 يوم $ -0.0101125192 -10.75% 60 يوم $ -0.0185554386 -19.73% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر flexUSD (FLEXUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر flexUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.091914$ 0.091914 $ 0.091914 24 ساعة مرتفع $ 0.097267$ 0.097267 $ 0.097267 عالية طوال الوقت $ 1.031$ 1.031 $ 1.031 تغير السعر (1 ساعة) +0.51% تغير السعر (1يوم) -2.17% تغير السعر (7 أيام) -15.21%

معلومات سوق flexUSD (FLEXUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: