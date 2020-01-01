توكنوميكس Flex Perpetuals (FDX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Flex Perpetuals (FDX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Flex Perpetuals (FDX) Flex Perpetuals is a decentralized perpetual derivatives exchange built on the Base chain, designed to revolutionize trading within the DeFi ecosystem. It offers traders the ability to engage in perpetual contracts with high leverage, up to 1000x, without the need for KYC, ensuring privacy and accessibility. The platform stands out with features like gasless trading, which eliminates transaction fees, cross-margin collateral management for efficient capital use, and multi-asset collateral support, enhancing trading flexibility. Flex Perpetuals focuses on providing a user-friendly, secure, and transparent trading environment, leveraging partnerships with entities like Aerodrome, Chain-link, and Pyth for liquidity and price accuracy. The project aims to democratize market making by allowing all investors to participate in liquidity provision through the Flex Liquidity Pool (FLP), where they can earn significant yields from trading fees. Additionally, Flex Perpetuals introduces innovative tokenomics with $FDX as its governance and revenue share token, offering community incentives and fostering a sustainable ecosystem. The initiative is geared towards creating a vibrant community with ongoing engagement through contests and governance participation, ensuring continuous innovation and growth in the DeFi trading space. It's for traders, built by traders. Beginner to expert, everyone can have a great time with the Flex ecosystem. It has a vision to make the base trading smooth and user-friendly. There will be educational content by the Flex team in the future. الموقع الرسمي: https://flex.trade الوثيقة البيضاء: https://docs.flex.trade اشتر FDX الآن!

توكنوميكس Flex Perpetuals (FDX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Flex Perpetuals (FDX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.58M $ 2.58M $ 2.58M إجمالي العرض: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M العرض المتداول: $ 814.21K $ 814.21K $ 814.21K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 15.85M $ 15.85M $ 15.85M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 6.29 $ 6.29 $ 6.29 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 2.15 $ 2.15 $ 2.15 السعر الحالي: $ 3.16 $ 3.16 $ 3.16 معرفة المزيد عن سعر Flex Perpetuals (FDX)

توكنوميكس Flex Perpetuals (FDX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Flex Perpetuals (FDX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FDX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FDX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FDX، استكشف السعر المباشر لتوكن FDX!

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