سعر Flex perpetuals (FDX)
سعر Flex perpetuals (FDX) المباشر لليوم هو USD 3.63. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.75M. يتم تحديث سعر FDX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Flex perpetuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.01K
- تغيير سعر Flex perpetuals خلال اليوم هو -8.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 481.95K
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خلال اليوم، كان سعر Flex perpetuals مقابل USD هو $ -0.352350588413764 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Flex perpetuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Flex perpetuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Flex perpetuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.352350588413764
|-8.84%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Flex perpetuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.35%
-8.84%
-20.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Flex Perpetuals is a decentralized perpetual derivatives exchange built on the Base chain, designed to revolutionize trading within the DeFi ecosystem. It offers traders the ability to engage in perpetual contracts with high leverage, up to 1000x, without the need for KYC, ensuring privacy and accessibility. The platform stands out with features like gasless trading, which eliminates transaction fees, cross-margin collateral management for efficient capital use, and multi-asset collateral support, enhancing trading flexibility. Flex Perpetuals focuses on providing a user-friendly, secure, and transparent trading environment, leveraging partnerships with entities like Aerodrome, Chain-link, and Pyth for liquidity and price accuracy. The project aims to democratize market making by allowing all investors to participate in liquidity provision through the Flex Liquidity Pool (FLP), where they can earn significant yields from trading fees. Additionally, Flex Perpetuals introduces innovative tokenomics with $FDX as its governance and revenue share token, offering community incentives and fostering a sustainable ecosystem. The initiative is geared towards creating a vibrant community with ongoing engagement through contests and governance participation, ensuring continuous innovation and growth in the DeFi trading space. It's for traders, built by traders. Beginner to expert, everyone can have a great time with the Flex ecosystem. It has a vision to make the base trading smooth and user-friendly. There will be educational content by the Flex team in the future.
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