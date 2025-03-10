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سعر Flex perpetuals (FDX) المباشر لليوم هو USD 3.63 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.75M . يتم تحديث سعر FDX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Flex perpetuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.01K - تغيير سعر Flex perpetuals خلال اليوم هو -8.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 481.95K

أداء سعر Flex perpetuals (FDX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Flex perpetuals مقابل USD هو $ -0.352350588413764 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Flex perpetuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Flex perpetuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Flex perpetuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.352350588413764 -8.84% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Flex perpetuals (FDX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Flex perpetuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3.47$ 3.47 $ 3.47 24 ساعة مرتفع $ 3.99$ 3.99 $ 3.99 عالية طوال الوقت $ 6.29$ 6.29 $ 6.29 تغير السعر (1 ساعة) -0.35% تغير السعر (1يوم) -8.84% تغير السعر (7 أيام) -20.70%

معلومات سوق Flex perpetuals (FDX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: