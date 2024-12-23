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سعر FLEX Coin (FLEX) المباشر لليوم هو USD 0.164954 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.28M . يتم تحديث سعر FLEX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FLEX Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 143.06 - تغيير سعر FLEX Coin خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 98.66M

أداء سعر FLEX Coin (FLEX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FLEX Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FLEX Coin مقابل USD هو $ +0.2675029986 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FLEX Coin مقابل USD هو $ -0.0094046378 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FLEX Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.2675029986 +162.17% 60 يوم $ -0.0094046378 -5.70% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر FLEX Coin (FLEX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FLEX Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 12.32$ 12.32 $ 12.32 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +0.96%

معلومات سوق FLEX Coin (FLEX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: