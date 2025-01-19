سعر FLEX (FLEX)
سعر FLEX (FLEX) المباشر لليوم هو USD 0.01060584. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FLEX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FLEX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.06K
- تغيير سعر FLEX خلال اليوم هو -14.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر FLEX مقابل USD هو $ -0.00180914765444294 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FLEX مقابل USD هو $ -0.0031248219 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FLEX مقابل USD هو $ -0.0053607154 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FLEX مقابل USD هو $ -0.003341130283280836 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00180914765444294
|-14.57%
|30 يوم
|$ -0.0031248219
|-29.46%
|60 يوم
|$ -0.0053607154
|-50.54%
|90 يوم
|$ -0.003341130283280836
|-23.95%
اكتشف أحدث تحليلات سعر FLEX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.48%
-14.57%
-9.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FLEX is the staking coin staked inside the FLEX protocol, that earns yield from issuance of new loans and redemptions of debt.
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