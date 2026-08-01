سعر Fletch Finance اليوم

السعر المباشر لمشروع Fletch Finance (FLETCH) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 37.87% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FLETCH الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FLETCH.

يحتل Fletch Finance حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 48,938، مع عرض متداول قدره 1.00B FLETCH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FLETCH بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00155724، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FLETCH بمقدار +0.40% خلال الساعة الماضية و+50.74% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Fletch Finance (FLETCH)

القيمة السوقية $ 48.94K$ 48.94K $ 48.94K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 48.94K$ 48.94K $ 48.94K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Fletch Finance هي $ 48.94K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FLETCH يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 48.94K.