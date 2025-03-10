سعر Flavia Is Online (FLAVIA)
سعر Flavia Is Online (FLAVIA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 69.00K. يتم تحديث سعر FLAVIA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Flavia Is Online الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 53.75
- تغيير سعر Flavia Is Online خلال اليوم هو -6.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.90M
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خلال اليوم، كان سعر Flavia Is Online مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Flavia Is Online مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Flavia Is Online مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Flavia Is Online مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.19%
|30 يوم
|$ 0
|-67.44%
|60 يوم
|$ 0
|-86.61%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Flavia Is Online: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.29%
-6.19%
-31.35%
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