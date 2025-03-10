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سعر Flavia Is Online (FLAVIA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 69.00K . يتم تحديث سعر FLAVIA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Flavia Is Online الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 53.75 - تغيير سعر Flavia Is Online خلال اليوم هو -6.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.90M

أداء سعر Flavia Is Online (FLAVIA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Flavia Is Online مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Flavia Is Online مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Flavia Is Online مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Flavia Is Online مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.19% 30 يوم $ 0 -67.44% 60 يوم $ 0 -86.61% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Flavia Is Online (FLAVIA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Flavia Is Online: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.068249$ 0.068249 $ 0.068249 تغير السعر (1 ساعة) -0.29% تغير السعر (1يوم) -6.19% تغير السعر (7 أيام) -31.35%

معلومات سوق Flavia Is Online (FLAVIA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: