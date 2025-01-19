احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر UNIT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر UNIT.

سعر Flat Money (UNIT) المباشر لليوم هو USD 4,243.56 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر UNIT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Flat Money الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Flat Money خلال اليوم هو +0.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Flat Money (UNIT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Flat Money مقابل USD هو $ +7.17 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Flat Money مقابل USD هو $ +120.1440950760 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Flat Money مقابل USD هو $ +308.6735839080 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Flat Money مقابل USD هو $ +415.7370772473997 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +7.17 +0.17% 30 يوم $ +120.1440950760 +2.83% 60 يوم $ +308.6735839080 +7.27% 90 يوم $ +415.7370772473997 +10.86%

تحليل سعر Flat Money (UNIT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Flat Money: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 4,233.04$ 4,233.04 $ 4,233.04 24 ساعة مرتفع $ 4,243.58$ 4,243.58 $ 4,243.58 عالية طوال الوقت $ 4,243.58$ 4,243.58 $ 4,243.58 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) +0.17% تغير السعر (7 أيام) +1.25%

معلومات سوق Flat Money (UNIT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: