سعر Flat Money (UNIT)
سعر Flat Money (UNIT) المباشر لليوم هو USD 4,243.56. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر UNIT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Flat Money الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Flat Money خلال اليوم هو +0.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Flat Money مقابل USD هو $ +7.17 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Flat Money مقابل USD هو $ +120.1440950760 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Flat Money مقابل USD هو $ +308.6735839080 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Flat Money مقابل USD هو $ +415.7370772473997 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +7.17
|+0.17%
|30 يوم
|$ +120.1440950760
|+2.83%
|60 يوم
|$ +308.6735839080
|+7.27%
|90 يوم
|$ +415.7370772473997
|+10.86%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Flat Money: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.00%
+0.17%
+1.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
UNIT is decentralized money designed to outpace inflation and dampen crypto volatility, a flatcoin.
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C$6,110.7264
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