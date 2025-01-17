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سعر FlashWash (FLSH) المباشر لليوم هو USD 0.00153963 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.17M . يتم تحديث سعر FLSH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FlashWash الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.39M - تغيير سعر FlashWash خلال اليوم هو +1.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 760.82M

أداء سعر FlashWash (FLSH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FlashWash مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FlashWash مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FlashWash مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FlashWash مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.17% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر FlashWash (FLSH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FlashWash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00145089$ 0.00145089 $ 0.00145089 24 ساعة مرتفع $ 0.00161952$ 0.00161952 $ 0.00161952 عالية طوال الوقت $ 0.00179902$ 0.00179902 $ 0.00179902 تغير السعر (1 ساعة) -0.49% تغير السعر (1يوم) +1.17% تغير السعر (7 أيام) +59.36%

معلومات سوق FlashWash (FLSH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: