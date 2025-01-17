سعر FlashWash (FLSH)
سعر FlashWash (FLSH) المباشر لليوم هو USD 0.00153963. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.17M. يتم تحديث سعر FLSH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FlashWash الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.39M
- تغيير سعر FlashWash خلال اليوم هو +1.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 760.82M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر FLSH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر FLSH.
خلال اليوم، كان سعر FlashWash مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FlashWash مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FlashWash مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FlashWash مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.17%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FlashWash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.49%
+1.17%
+59.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
and Flashwash exists to transform the landscape of cryptocurrency trading by democratizing liquidity enhancement, ensuring that market participants of all sizes can access secure, efficient, and innovative trading tools. The mission emphasizes inclusivity, aiming to empower both institutional and retail participants with advanced algorithmic solutions to optimize market liquidity. At its core, Flashwash envisions itself as the preeminent provider of algorithmic trading solutions designed to foster transparency, enhance market efficiency, and support the sustained growth of the cryptocurrency ecosystem. By addressing key inefficiencies in liquidity provisioning, the platform positions itself as a transformative force in the evolution of decentralized markets
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 FLSH إلى AUD
A$0.0024788043
|1 FLSH إلى GBP
￡0.0012471003
|1 FLSH إلى EUR
€0.0014934411
|1 FLSH إلى USD
$0.00153963
|1 FLSH إلى MYR
RM0.006928335
|1 FLSH إلى TRY
₺0.0547030539
|1 FLSH إلى JPY
¥0.239258502
|1 FLSH إلى RUB
₽0.1595364606
|1 FLSH إلى INR
₹0.1333011654
|1 FLSH إلى IDR
Rp25.2398320272
|1 FLSH إلى PHP
₱0.0902531106
|1 FLSH إلى EGP
￡E.0.077597352
|1 FLSH إلى BRL
R$0.0092993652
|1 FLSH إلى CAD
C$0.0022170672
|1 FLSH إلى BDT
৳0.1871882154
|1 FLSH إلى NGN
₦2.394432576
|1 FLSH إلى UAH
₴0.0649415934
|1 FLSH إلى VES
Bs0.08314002
|1 FLSH إلى PKR
Rs0.4294643922
|1 FLSH إلى KZT
₸0.816773715
|1 FLSH إلى THB
฿0.0530248572
|1 FLSH إلى TWD
NT$0.0506692233
|1 FLSH إلى CHF
Fr0.0014010633
|1 FLSH إلى HKD
HK$0.0119783214
|1 FLSH إلى MAD
.د.م0.0154886778