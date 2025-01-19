سعر Flashdash (FLASHDASH)
سعر Flashdash (FLASHDASH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FLASHDASH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Flashdash الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.86
- تغيير سعر Flashdash خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Flashdash مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Flashdash مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Flashdash مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Flashdash مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-20.04%
|60 يوم
|$ 0
|-14.63%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Flashdash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
In 2023, Flashdash emerged from the collaborative efforts of passionate NFT enthusiasts, bringing forth a decentralized project rooted in extensive crypto development expertise. Flashdash pioneers the NFT Care system, a revolutionary concept enabling players to actively engage with their NFTs and earn valuable points. These accumulated points unlock additional rewards, enriching the user experience with huge bonus coins.
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