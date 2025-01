ما هو Flashdash ( FLASHDASH )

In 2023, Flashdash emerged from the collaborative efforts of passionate NFT enthusiasts, bringing forth a decentralized project rooted in extensive crypto development expertise. Flashdash pioneers the NFT Care system, a revolutionary concept enabling players to actively engage with their NFTs and earn valuable points. These accumulated points unlock additional rewards, enriching the user experience with huge bonus coins.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!