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سعر Flash Protocol (FLASH) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FLASH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Flash Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 52.02K - تغيير سعر Flash Protocol خلال اليوم هو -1.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Flash Protocol (FLASH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Flash Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Flash Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Flash Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Flash Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.69% 30 يوم $ 0 -45.98% 60 يوم $ 0 -38.44% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Flash Protocol (FLASH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Flash Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00293451$ 0.00293451 $ 0.00293451 تغير السعر (1 ساعة) -0.28% تغير السعر (1يوم) -1.69% تغير السعر (7 أيام) -16.60%

معلومات سوق Flash Protocol (FLASH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: