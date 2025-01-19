سعر Flash Protocol (FLASH)
سعر Flash Protocol (FLASH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FLASH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Flash Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 52.02K
- تغيير سعر Flash Protocol خلال اليوم هو -1.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Flash Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Flash Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Flash Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Flash Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.69%
|30 يوم
|$ 0
|-45.98%
|60 يوم
|$ 0
|-38.44%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Flash Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.28%
-1.69%
-16.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Flash is the largest Bitcoin native NFT issuance platform powered by Taproot to boost GameFi, AI & Meme culture on Bitcoin. Flash Angel Hub is a donation platform for early stage visionary projects, with communities around the globe in Europe, Korea, Vietnam, Philippines and launchpad partners with LeverFi, Enjinstarter, AITech, BRC20 etc. FlashVM is a side chain of Taproot to enhance all Taproot native assets’ trading activities. Over 1M taproot NFTs have been already minted on Flash Protocol.
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