معلومات سعر Flash Liquidity Token (FLP.1) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 1.41 $ 1.41 $ 1.41 24 ساعة منخفض $ 1.46 $ 1.46 $ 1.46 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 1.41$ 1.41 $ 1.41 24 ساعة مرتفع $ 1.46$ 1.46 $ 1.46 عالية طوال الوقت $ 1.58$ 1.58 $ 1.58 أدنى سعر $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 تغير السعر (1 ساعة) +0.27% تغير السعر (1يوم) -1.53% تغير السعر (7 أيام) +3.16% تغير السعر (7 أيام) +3.16%

سعر Flash Liquidity Token (FLP.1) في الوقت الحقيقي هو $1.43. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FLP.1 بين أدنى سعر $ 1.41 وأعلى سعر $ 1.46، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFLP.1 على الإطلاق هو $ 1.58، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1.18.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FLP.1 +0.27% على مدار الساعة الماضية، -1.53% على مدار 24 ساعة، و +3.16% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Flash Liquidity Token (FLP.1)

القيمة السوقية $ 5.51M$ 5.51M $ 5.51M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.51M$ 5.51M $ 5.51M إمداد دورة التداول 3.86M 3.86M 3.86M إجمالي العرض 3,858,650.447263 3,858,650.447263 3,858,650.447263

القيمة السوقية الحالية لـ Flash Liquidity Token هي $ 5.51M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FLP.1 يبلغ 3.86M، مع إجمالي عرض 3858650.447263. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.51M.