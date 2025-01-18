سعر Flare Finance (EXFI)
سعر Flare Finance (EXFI) المباشر لليوم هو USD 0.02211316. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EXFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Flare Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.98K
- تغيير سعر Flare Finance خلال اليوم هو +3.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Flare Finance مقابل USD هو $ +0.00084157 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Flare Finance مقابل USD هو $ -0.0064038738 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Flare Finance مقابل USD هو $ +0.0016797753 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Flare Finance مقابل USD هو $ +0.003579070742345217 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00084157
|+3.96%
|30 يوم
|$ -0.0064038738
|-28.95%
|60 يوم
|$ +0.0016797753
|+7.60%
|90 يوم
|$ +0.003579070742345217
|+19.31%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Flare Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.17%
+3.96%
+0.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Flare Finance is the first institutional-grade decentralized finance platform being built on the Flare Network. It offers a diverse suite of 6 trustless products to the participants of the Flare Network including; yield farming, swaps, loans, insurance, wrapping, and yield mining. Flare Finance has a goal to unite the ecosystems of the Flare Network in one easily adoptable platform for the holders of XRP, DOGE, LTC, XLM, and FLR.
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