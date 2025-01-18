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سعر Flare Finance (EXFI) المباشر لليوم هو USD 0.02211316 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر EXFI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Flare Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.98K - تغيير سعر Flare Finance خلال اليوم هو +3.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Flare Finance (EXFI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Flare Finance مقابل USD هو $ +0.00084157 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Flare Finance مقابل USD هو $ -0.0064038738 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Flare Finance مقابل USD هو $ +0.0016797753 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Flare Finance مقابل USD هو $ +0.003579070742345217 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00084157 +3.96% 30 يوم $ -0.0064038738 -28.95% 60 يوم $ +0.0016797753 +7.60% 90 يوم $ +0.003579070742345217 +19.31%

تحليل سعر Flare Finance (EXFI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Flare Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02109754$ 0.02109754 $ 0.02109754 24 ساعة مرتفع $ 0.02402218$ 0.02402218 $ 0.02402218 عالية طوال الوقت $ 14.5$ 14.5 $ 14.5 تغير السعر (1 ساعة) -0.17% تغير السعر (1يوم) +3.96% تغير السعر (7 أيام) +0.84%

معلومات سوق Flare Finance (EXFI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: