توكنوميكس Flare AI (FLARE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Flare AI (FLARE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Flare AI (FLARE) ​Flare AI is a decentralized platform that integrates advanced AI agents to streamline trading, research, and portfolio management across spot and leveraged markets. Its key features include a Research Agent for analyzing social sentiment and on-chain data, a Solana Agent for executing complex transactions, and a Hyperliquid Agent enabling natural language-based trading. The platform offers real-time analytics, intuitive interfaces, and cross-chain bridging capabilities. Holding Flare tokens provides users with exclusive benefits within the ecosystem. الموقع الرسمي: https://flareai.xyz/ اشتر FLARE الآن!

توكنوميكس Flare AI (FLARE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Flare AI (FLARE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 8.65K $ 8.65K $ 8.65K إجمالي العرض: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M العرض المتداول: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 8.65K $ 8.65K $ 8.65K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00221312 $ 0.00221312 $ 0.00221312 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Flare AI (FLARE)

توكنوميكس Flare AI (FLARE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Flare AI (FLARE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FLARE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FLARE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FLARE، استكشف السعر المباشر لتوكن FLARE!

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