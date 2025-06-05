سعر Flare AI (FLARE)
سعر Flare AI (FLARE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.05K. يتم تحديث سعر FLARE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Flare AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Flare AI خلال اليوم هو -5.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.86M
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خلال اليوم، كان سعر Flare AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Flare AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Flare AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Flare AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.38%
|30 يوم
|$ 0
|-96.84%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Flare AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-5.38%
-37.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Flare AI is a decentralized platform that integrates advanced AI agents to streamline trading, research, and portfolio management across spot and leveraged markets. Its key features include a Research Agent for analyzing social sentiment and on-chain data, a Solana Agent for executing complex transactions, and a Hyperliquid Agent enabling natural language-based trading. The platform offers real-time analytics, intuitive interfaces, and cross-chain bridging capabilities. Holding Flare tokens provides users with exclusive benefits within the ecosystem.
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