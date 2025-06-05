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سعر Flare AI (FLARE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.05K . يتم تحديث سعر FLARE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Flare AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Flare AI خلال اليوم هو -5.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.86M

أداء سعر Flare AI (FLARE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Flare AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Flare AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Flare AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Flare AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.38% 30 يوم $ 0 -96.84% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Flare AI (FLARE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Flare AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00221312$ 0.00221312 $ 0.00221312 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -5.38% تغير السعر (7 أيام) -37.56%

معلومات سوق Flare AI (FLARE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: