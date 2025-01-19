سعر FlappyMoonbird ($FMB)
سعر FlappyMoonbird ($FMB) المباشر لليوم هو USD 0.01812499. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $FMB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FlappyMoonbird الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.44M
- تغيير سعر FlappyMoonbird خلال اليوم هو +8.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر FlappyMoonbird مقابل USD هو $ +0.00145767 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FlappyMoonbird مقابل USD هو $ -0.0004450573 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FlappyMoonbird مقابل USD هو $ +0.0071206433 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FlappyMoonbird مقابل USD هو $ +0.000776483593615793 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00145767
|+8.75%
|30 يوم
|$ -0.0004450573
|-2.45%
|60 يوم
|$ +0.0071206433
|+39.29%
|90 يوم
|$ +0.000776483593615793
|+4.48%
اكتشف أحدث تحليلات سعر FlappyMoonbird: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.34%
+8.75%
-2.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FlappyMoonbird is a Web3 game metaverse with a bird-themed PVP focus. Currently, we’ve announced three games: FlappyMoonbird, Racing Bird, and AI Birdnopoly with AI gameplay and demo released. Players can play casual games for free to earn mystery boxes, $FMB tokens and other prizes. In the Racing Bird, players can compete individually or team up with friends in private rooms, and breed their own NFT birds. Once upgraded to the highest level, these birds can even become bankers in the game and receive generous rewards. Additionally, players can participate in bird racing competitions to win additional prize pools.
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