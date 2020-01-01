توكنوميكس Flappy Bird Evolution (FEVO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Flappy Bird Evolution (FEVO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Flappy Bird Evolution (FEVO) Hello everyone! I'd like to introduce the groundbreaking project GAMEFi $FEVO - Flappy Bird Evolution, inspired by the iconic game Flappy Bird. In this project, we are combining thrilling game elements with blockchain technology, providing a unique and innovative gaming experience. $FEVO is a blockchain-based game that allows players to own, collect, and trade exclusive characters within the game's ecosystem. Through the use of smart contracts, we ensure that each character is truly owned by the player, providing an authentic digital asset economy. In the game, you can train your characters to become the best flyers, compete with other players in thrilling races, and take on exciting challenges. As your characters evolve and improve their skills, new opportunities and rewards arise, making the gaming journey even more rewarding. Moreover, $FEVO also features a virtual marketplace where players can buy, sell, and trade their unique characters, enabling you to earn real value through your passion for gaming. Not only that, but the project is also committed to transparency, security, and decentralization, ensuring that each player has full control over their digital assets and interactions within the ecosystem. Join us in the thrilling universe of $FEVO - Flappy Bird Evolution and experience a new era of blockchain gaming with endless possibilities and fun. الموقع الرسمي: http://flappybirdevolution.web.app/ الوثيقة البيضاء: https://flappybirdevolution.web.app/#whitepaper اشتر FEVO الآن!

توكنوميكس Flappy Bird Evolution (FEVO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Flappy Bird Evolution (FEVO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 254.19K $ 254.19K $ 254.19K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Flappy Bird Evolution (FEVO)

توكنوميكس Flappy Bird Evolution (FEVO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Flappy Bird Evolution (FEVO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FEVO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FEVO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FEVO، استكشف السعر المباشر لتوكن FEVO!

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