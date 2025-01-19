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سعر Flappy Bird Evolution (FEVO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FEVO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Flappy Bird Evolution الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.66K - تغيير سعر Flappy Bird Evolution خلال اليوم هو -7.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Flappy Bird Evolution (FEVO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Flappy Bird Evolution مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Flappy Bird Evolution مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Flappy Bird Evolution مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Flappy Bird Evolution مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.21% 30 يوم $ 0 -49.98% 60 يوم $ 0 -67.10% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Flappy Bird Evolution (FEVO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Flappy Bird Evolution: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.23% تغير السعر (1يوم) -7.21% تغير السعر (7 أيام) -15.95%

معلومات سوق Flappy Bird Evolution (FEVO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: