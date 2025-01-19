سعر Flappy Bird Evolution (FEVO)
سعر Flappy Bird Evolution (FEVO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FEVO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Flappy Bird Evolution الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.66K
- تغيير سعر Flappy Bird Evolution خلال اليوم هو -7.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Flappy Bird Evolution مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Flappy Bird Evolution مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Flappy Bird Evolution مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Flappy Bird Evolution مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.21%
|30 يوم
|$ 0
|-49.98%
|60 يوم
|$ 0
|-67.10%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Flappy Bird Evolution: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.23%
-7.21%
-15.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hello everyone! I'd like to introduce the groundbreaking project GAMEFi $FEVO - Flappy Bird Evolution, inspired by the iconic game Flappy Bird. In this project, we are combining thrilling game elements with blockchain technology, providing a unique and innovative gaming experience. $FEVO is a blockchain-based game that allows players to own, collect, and trade exclusive characters within the game's ecosystem. Through the use of smart contracts, we ensure that each character is truly owned by the player, providing an authentic digital asset economy. In the game, you can train your characters to become the best flyers, compete with other players in thrilling races, and take on exciting challenges. As your characters evolve and improve their skills, new opportunities and rewards arise, making the gaming journey even more rewarding. Moreover, $FEVO also features a virtual marketplace where players can buy, sell, and trade their unique characters, enabling you to earn real value through your passion for gaming. Not only that, but the project is also committed to transparency, security, and decentralization, ensuring that each player has full control over their digital assets and interactions within the ecosystem. Join us in the thrilling universe of $FEVO - Flappy Bird Evolution and experience a new era of blockchain gaming with endless possibilities and fun.
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