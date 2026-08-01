سعر Flamingo Finance اليوم

السعر المباشر لمشروع Flamingo Finance (FLM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FLM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FLM.

يحتل Flamingo Finance حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 307,280، مع عرض متداول قدره 569.76M FLM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FLM بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.59، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FLM بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 47.19K.

معلومات سوق Flamingo Finance (FLM)

القيمة السوقية $ 307.28K$ 307.28K $ 307.28K الحجم (24 ساعة) $ 47.19K$ 47.19K $ 47.19K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 307.28K$ 307.28K $ 307.28K إمداد دورة التداول 569.76M 569.76M 569.76M إجمالي العرض 569,756,146.0 569,756,146.0 569,756,146.0

القيمة السوقية الحالية لـ Flamingo Finance هي $ 307.28K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 47.19K. العرض المتداول لـ FLM يبلغ 569.76M، مع إجمالي عرض 569756146.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 307.28K.