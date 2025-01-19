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سعر Fketh (FKETH) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FKETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fketh الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.07K - تغيير سعر Fketh خلال اليوم هو -11.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Fketh (FKETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fketh مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fketh مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fketh مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fketh مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -11.72% 30 يوم $ 0 -35.63% 60 يوم $ 0 -57.10% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Fketh (FKETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fketh: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00196216$ 0.00196216 $ 0.00196216 تغير السعر (1 ساعة) +5.93% تغير السعر (1يوم) -11.72% تغير السعر (7 أيام) -11.24%

معلومات سوق Fketh (FKETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: