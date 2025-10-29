معلومات سعر FixMe AI (FIX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00176611 24 ساعة منخفض $ 0.00197472 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00176611 24 ساعة مرتفع $ 0.00197472 عالية طوال الوقت $ 0.00612491 أدنى سعر $ 0.00173911 تغير السعر (1 ساعة) -0.13% تغير السعر (1يوم) +0.15% تغير السعر (7 أيام) +0.24%

سعر FixMe AI (FIX) في الوقت الحقيقي هو $0.00177373. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FIX بين أدنى سعر $ 0.00176611 وأعلى سعر $ 0.00197472، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFIX على الإطلاق هو $ 0.00612491، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00173911.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FIX -0.13% على مدار الساعة الماضية، +0.15% على مدار 24 ساعة، و +0.24% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق FixMe AI (FIX)

القيمة السوقية $ 45.14K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 88.69K إمداد دورة التداول 25.45M إجمالي العرض 50,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ FixMe AI هي $ 45.14K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FIX يبلغ 25.45M، مع إجمالي عرض 50000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 88.69K.