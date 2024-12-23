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سعر Fix00 (FIX00) المباشر لليوم هو USD 0.00008698 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 846.39K . يتم تحديث سعر FIX00 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fix00 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.22K - تغيير سعر Fix00 خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.73B

أداء سعر Fix00 (FIX00) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fix00 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fix00 مقابل USD هو $ 0.0000000000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fix00 مقابل USD هو $ +0.0000006439 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fix00 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0.0000000000 0.00% 60 يوم $ +0.0000006439 +0.74% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Fix00 (FIX00)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fix00: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.010125$ 0.010125 $ 0.010125 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Fix00 (FIX00)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: