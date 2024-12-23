سعر Fix00 (FIX00)
سعر Fix00 (FIX00) المباشر لليوم هو USD 0.00008698. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 846.39K. يتم تحديث سعر FIX00 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fix00 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.22K
- تغيير سعر Fix00 خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.73B
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خلال اليوم، كان سعر Fix00 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fix00 مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fix00 مقابل USD هو $ +0.0000006439 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fix00 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 يوم
|$ +0.0000006439
|+0.74%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fix00: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
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￡0.0000687142
|1 FIX00 إلى EUR
€0.000082631
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$0.00008698
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RM0.00039141
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₺0.0030608262
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₽0.008937195
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₹0.0073880812
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Rp1.4029030294
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₱0.0051179032
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R$0.0005288384
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₸0.0454914098
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