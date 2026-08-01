سعر FitGirl Repacks اليوم

السعر المباشر لمشروع FitGirl Repacks (FITGIRL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FITGIRL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FITGIRL.

يحتل FitGirl Repacks حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 18,400.46، مع عرض متداول قدره 999.93M FITGIRL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FITGIRL بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FITGIRL بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-4.84% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق FitGirl Repacks (FITGIRL)

القيمة السوقية $ 18.40K$ 18.40K $ 18.40K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 18.40K$ 18.40K $ 18.40K إمداد دورة التداول 999.93M 999.93M 999.93M إجمالي العرض 999,934,841.895547 999,934,841.895547 999,934,841.895547

القيمة السوقية الحالية لـ FitGirl Repacks هي $ 18.40K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FITGIRL يبلغ 999.93M، مع إجمالي عرض 999934841.895547. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18.40K.