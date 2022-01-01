توكنوميكس Fitchin Universe (CHIN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Fitchin Universe (CHIN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Fitchin Universe (CHIN) FITCHIN Universe is a multi-layer ecosystem of competition, community engagement and tokenized entertainment bridging the gap between web2 gaming and web3. The ecosystem is powered by $CHIN, the gamer’s token. Founded in 2022 by soccer legend Sergio "Kun" Aguero, FITCHIN quickly became the leading Spanish-speaking gaming platform. Partnering with Web2 and Web3 giants, esports teams like Leo Messi's KRÜ Esports, and creators like TheDonato it achieved an extended reach of 250M followers. Clans Arena, the flagship product, enables the tokenization of gaming communities and engages users through an Own-to-Earn model in competitive tournaments for liquidity and real token price action. The Clans Arena leverages FITCHIN’s community hubs, tournament infrastructure, and THE HUB digital identity avatars, providing a 360 web3 entertainment experience for the user. الموقع الرسمي: https://fitchin.io/ الوثيقة البيضاء: https://fitchin.gitbook.io/fitchin-litepaper اشتر CHIN الآن!

توكنوميكس Fitchin Universe (CHIN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Fitchin Universe (CHIN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 848.46K $ 848.46K $ 848.46K إجمالي العرض: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M العرض المتداول: $ 169.77M $ 169.77M $ 169.77M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01110954 $ 0.01110954 $ 0.01110954 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00491235 $ 0.00491235 $ 0.00491235 السعر الحالي: $ 0.00499733 $ 0.00499733 $ 0.00499733 معرفة المزيد عن سعر Fitchin Universe (CHIN)

توكنوميكس Fitchin Universe (CHIN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Fitchin Universe (CHIN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CHIN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CHIN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CHIN، استكشف السعر المباشر لتوكن CHIN!

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