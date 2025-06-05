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سعر Fitchin Universe (CHIN) المباشر لليوم هو USD 0.0074972 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.24M . يتم تحديث سعر CHIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fitchin Universe الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Fitchin Universe خلال اليوم هو -1.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 165.45M

أداء سعر Fitchin Universe (CHIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fitchin Universe مقابل USD هو $ -0.000106644197044551 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fitchin Universe مقابل USD هو $ +0.0005245820 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fitchin Universe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fitchin Universe مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000106644197044551 -1.40% 30 يوم $ +0.0005245820 +7.00% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Fitchin Universe (CHIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fitchin Universe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00743214$ 0.00743214 $ 0.00743214 24 ساعة مرتفع $ 0.00779301$ 0.00779301 $ 0.00779301 عالية طوال الوقت $ 0.01059424$ 0.01059424 $ 0.01059424 تغير السعر (1 ساعة) +0.30% تغير السعر (1يوم) -1.40% تغير السعر (7 أيام) -9.09%

معلومات سوق Fitchin Universe (CHIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: