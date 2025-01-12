سعر FitBurn (CAL)
سعر FitBurn (CAL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 39.50K. يتم تحديث سعر CAL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FitBurn الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.23K
- تغيير سعر FitBurn خلال اليوم هو +0.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.24B
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خلال اليوم، كان سعر FitBurn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FitBurn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FitBurn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FitBurn مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.04%
|30 يوم
|$ 0
|-30.61%
|60 يوم
|$ 0
|-44.12%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FitBurn: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.58%
+0.04%
+7.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Fitburn is the world's first AI-powered burn-to-earn fitness app, which is revolutionizing lifestyle & health. This innovative fitness app combines cutting-edge AI mechanics with NFT rewards to motivate users to reach their fitness goals. Earn rewards for exercising and join a community of like-minded fitness enthusiasts.
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