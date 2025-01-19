سعر Fistbump (FIST)
سعر Fistbump (FIST) المباشر لليوم هو USD 0.00906173. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FIST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fistbump الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 246.15K
- تغيير سعر Fistbump خلال اليوم هو -14.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Fistbump مقابل USD هو $ -0.001572905798175425 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fistbump مقابل USD هو $ +0.0064703262 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fistbump مقابل USD هو $ +0.0059594585 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fistbump مقابل USD هو $ +0.003018987902050111 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001572905798175425
|-14.79%
|30 يوم
|$ +0.0064703262
|+71.40%
|60 يوم
|$ +0.0059594585
|+65.77%
|90 يوم
|$ +0.003018987902050111
|+49.96%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fistbump: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.09%
-14.79%
+90.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FIST is the governance token of FstSwap, a decentralized exchange protocol based on BSC Binance Smart Chain, with a total of 200 million tokens in full circulation
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