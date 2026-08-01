سعر Fishing Frenzy اليوم

السعر المباشر لمشروع Fishing Frenzy (FISH) اليوم هو $ 0.00123127، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FISH الحالي إلى USD هو $ 0.00123127 لكل FISH.

يحتل Fishing Frenzy حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 337,966، مع عرض متداول قدره 275.01M FISH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FISH بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00483823، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0011024.

على المدى القصير، تحرك FISH بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 45.75.

معلومات سوق Fishing Frenzy (FISH)

القيمة السوقية $ 337.97K$ 337.97K $ 337.97K الحجم (24 ساعة) $ 45.75$ 45.75 $ 45.75 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M إمداد دورة التداول 275.01M 275.01M 275.01M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Fishing Frenzy هي $ 337.97K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 45.75. العرض المتداول لـ FISH يبلغ 275.01M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.23M.