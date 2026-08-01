سعر Fish Horse اليوم

السعر المباشر لمشروع Fish Horse (FISHHORSE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 6.23% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FISHHORSE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FISHHORSE.

يحتل Fish Horse حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11,517.84، مع عرض متداول قدره 964.38M FISHHORSE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FISHHORSE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FISHHORSE بمقدار -1.12% خلال الساعة الماضية و-14.33% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Fish Horse (FISHHORSE)

القيمة السوقية $ 11.52K$ 11.52K $ 11.52K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.52K$ 11.52K $ 11.52K إمداد دورة التداول 964.38M 964.38M 964.38M إجمالي العرض 964,378,314.604673 964,378,314.604673 964,378,314.604673

القيمة السوقية الحالية لـ Fish Horse هي $ 11.52K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FISHHORSE يبلغ 964.38M، مع إجمالي عرض 964378314.604673. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.52K.