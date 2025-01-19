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سعر Fish Crypto (FICO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FICO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fish Crypto الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.16 - تغيير سعر Fish Crypto خلال اليوم هو +0.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Fish Crypto (FICO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fish Crypto مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fish Crypto مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fish Crypto مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fish Crypto مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.38% 30 يوم $ 0 +17.15% 60 يوم $ 0 +9.99% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Fish Crypto (FICO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fish Crypto: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01368834$ 0.01368834 $ 0.01368834 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.38% تغير السعر (7 أيام) +0.89%

معلومات سوق Fish Crypto (FICO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: