سعر Fish Crypto (FICO)
سعر Fish Crypto (FICO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FICO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fish Crypto الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.16
- تغيير سعر Fish Crypto خلال اليوم هو +0.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر FICO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر FICO.
خلال اليوم، كان سعر Fish Crypto مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fish Crypto مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fish Crypto مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fish Crypto مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.38%
|30 يوم
|$ 0
|+17.15%
|60 يوم
|$ 0
|+9.99%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fish Crypto: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.38%
+0.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"Super fishers catch legendary fish" - This is the story from a famous series that has inspired us to create FishCrypto. Every player is a legend, each choosing the best fishing rod to go and catch fish, collect them, own valuable items and most importantly, have a blast. FishCrypto is an NFT Play-to-Earn game about exploring Vestu Island, capturing and taming magical fish to grant the desires of each adventurers. FishCrypto’s magical fish and NFT assets will accompany you to the future Metaverse, battling other players and safeguarding you from its hazards. FishCrypto is a simple game for everyone, and it does not require a lot of effort to play. However, one thing is for sure: FishCrypto is never dull since you can always as your actual friends to join you in the game and hunt loot from treasure island Vestu. FishCrypto is meant to be fun, and give back community monetary value through the magic of blockchain. Welcome on board, fishers!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 FICO إلى AUD
A$--
|1 FICO إلى GBP
￡--
|1 FICO إلى EUR
€--
|1 FICO إلى USD
$--
|1 FICO إلى MYR
RM--
|1 FICO إلى TRY
₺--
|1 FICO إلى JPY
¥--
|1 FICO إلى RUB
₽--
|1 FICO إلى INR
₹--
|1 FICO إلى IDR
Rp--
|1 FICO إلى PHP
₱--
|1 FICO إلى EGP
￡E.--
|1 FICO إلى BRL
R$--
|1 FICO إلى CAD
C$--
|1 FICO إلى BDT
৳--
|1 FICO إلى NGN
₦--
|1 FICO إلى UAH
₴--
|1 FICO إلى VES
Bs--
|1 FICO إلى PKR
Rs--
|1 FICO إلى KZT
₸--
|1 FICO إلى THB
฿--
|1 FICO إلى TWD
NT$--
|1 FICO إلى CHF
Fr--
|1 FICO إلى HKD
HK$--
|1 FICO إلى MAD
.د.م--