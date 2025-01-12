سعر Fish Cat (FAT)
سعر Fish Cat (FAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 170.82K. يتم تحديث سعر FAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fish Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.02K
- تغيير سعر Fish Cat خلال اليوم هو -27.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر Fish Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fish Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fish Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fish Cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-27.62%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fish Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.19%
-27.62%
-2.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Fish Cat ($FAT) is a meme coin on the Sui blockchain, characterized by its blend of cat and fish meme themes. Fish Cat focuses on creating an entertaining and interactive environment for meme lovers and crypto enthusiasts. It leverages the Sui network for its transactions, known for its scalability and performance. The project's aim is to cultivate a fun, engaging community space within the often complex world of cryptocurrency, emphasizing humour and community spirit.
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