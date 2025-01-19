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سعر FISCO Coin (FSCC) المباشر لليوم هو USD 0.204091 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FSCC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FISCO Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 62.15 - تغيير سعر FISCO Coin خلال اليوم هو -5.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر FISCO Coin (FSCC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FISCO Coin مقابل USD هو $ -0.0117737570979945 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FISCO Coin مقابل USD هو $ +0.0079299966 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FISCO Coin مقابل USD هو $ +0.0368502627 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FISCO Coin مقابل USD هو $ +0.05644030396064124 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0117737570979945 -5.45% 30 يوم $ +0.0079299966 +3.89% 60 يوم $ +0.0368502627 +18.06% 90 يوم $ +0.05644030396064124 +38.23%

تحليل سعر FISCO Coin (FSCC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FISCO Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.191227$ 0.191227 $ 0.191227 24 ساعة مرتفع $ 0.217411$ 0.217411 $ 0.217411 عالية طوال الوقت $ 6.27$ 6.27 $ 6.27 تغير السعر (1 ساعة) +0.22% تغير السعر (1يوم) -5.45% تغير السعر (7 أيام) -15.31%

معلومات سوق FISCO Coin (FSCC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: