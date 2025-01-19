سعر FISCO Coin (FSCC)
سعر FISCO Coin (FSCC) المباشر لليوم هو USD 0.204091. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FSCC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FISCO Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 62.15
- تغيير سعر FISCO Coin خلال اليوم هو -5.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر FISCO Coin مقابل USD هو $ -0.0117737570979945 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FISCO Coin مقابل USD هو $ +0.0079299966 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FISCO Coin مقابل USD هو $ +0.0368502627 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FISCO Coin مقابل USD هو $ +0.05644030396064124 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0117737570979945
|-5.45%
|30 يوم
|$ +0.0079299966
|+3.89%
|60 يوم
|$ +0.0368502627
|+18.06%
|90 يوم
|$ +0.05644030396064124
|+38.23%
اكتشف أحدث تحليلات سعر FISCO Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.22%
-5.45%
-15.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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