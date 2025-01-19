سعر FirstHare (FIRSTHARE)
سعر FirstHare (FIRSTHARE) المباشر لليوم هو USD 0.0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FIRSTHARE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FirstHare الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.34
- تغيير سعر FirstHare خلال اليوم هو -0.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر FirstHare مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FirstHare مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FirstHare مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FirstHare مقابل USD هو $ -0.000000000000000000005753285350160591 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0.0
|-0.92%
|30 يوم
|$ 0.0000000000
|+3.83%
|60 يوم
|$ 0.0000000000
|+14.47%
|90 يوم
|$ -0.000000000000000000005753285350160591
|-100.00%
اكتشف أحدث تحليلات سعر FirstHare: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.92%
+1.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FirstHare, Based on the creation of the World Universe World First Hare is born with MeMe chaos, aiming to create a MeMe + Gamefi world, from the great Hare family.
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