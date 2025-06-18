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سعر First Ever Meme Currency (KEKELS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.47K . يتم تحديث سعر KEKELS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق First Ever Meme Currency الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر First Ever Meme Currency خلال اليوم هو -5.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر First Ever Meme Currency (KEKELS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر First Ever Meme Currency مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر First Ever Meme Currency مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر First Ever Meme Currency مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر First Ever Meme Currency مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.26% 30 يوم $ 0 +2.26% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر First Ever Meme Currency (KEKELS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر First Ever Meme Currency: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.55% تغير السعر (1يوم) -5.26% تغير السعر (7 أيام) +45.56%

معلومات سوق First Ever Meme Currency (KEKELS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: