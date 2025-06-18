سعر First Ever Meme Currency (KEKELS)
سعر First Ever Meme Currency (KEKELS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.47K. يتم تحديث سعر KEKELS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق First Ever Meme Currency الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر First Ever Meme Currency خلال اليوم هو -5.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر First Ever Meme Currency مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر First Ever Meme Currency مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر First Ever Meme Currency مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر First Ever Meme Currency مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.26%
|30 يوم
|$ 0
|+2.26%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر First Ever Meme Currency: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.55%
-5.26%
+45.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
KEKELS AS A MEME CURRENCY Kekels is a fictional currency of the satirical "People’s Republic of Kekistan," a meme-based "nation" from Reddit and 4chan. With a flag, "Cult of Kek," and Pepe the Frog, Kekistan parodies real countries. Kekels humorously represents value in this fictional world, with joking exchange rates like 1 Kekel = 0.1 EUR or 1 USD, but it has no real-world value.
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