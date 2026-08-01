سعر First Convicted Raccoon اليوم

السعر المباشر لمشروع First Convicted Raccoon (FRED) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.91% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FRED الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FRED.

يحتل First Convicted Raccoon حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11,228.13، مع عرض متداول قدره 696.20M FRED. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FRED بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00327984، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FRED بمقدار -0.07% خلال الساعة الماضية و-4.24% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق First Convicted Raccoon (FRED)

القيمة السوقية $ 11.23K$ 11.23K $ 11.23K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.23K$ 11.23K $ 11.23K إمداد دورة التداول 696.20M 696.20M 696.20M إجمالي العرض 696,198,655.817253 696,198,655.817253 696,198,655.817253

القيمة السوقية الحالية لـ First Convicted Raccoon هي $ 11.23K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FRED يبلغ 696.20M، مع إجمالي عرض 696198655.817253. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.23K.