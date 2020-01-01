توكنوميكس First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول First Bitcoin ATM (ROBOCOIN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) Robocoin is primarily a memecoin designed to celebrate and commemorate a pivotal moment in cryptocurrency history—the launch of the world’s first Bitcoin ATM. While its primary function is as a digital currency for trading, it will also play a significant role in the upcoming project, Robocop. This initiative aims to introduce innovative features that enhance user experience on the blockchain. As Robocoin develops, holders will benefit from rewards, adding tangible value to the community. الموقع الرسمي: https://www.thefirstbitcoinatm.com/ اشتر ROBOCOIN الآن!

توكنوميكس First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار First Bitcoin ATM (ROBOCOIN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 16.79K $ 16.79K $ 16.79K إجمالي العرض: $ 998.69M $ 998.69M $ 998.69M العرض المتداول: $ 998.69M $ 998.69M $ 998.69M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 16.79K $ 16.79K $ 16.79K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00072957 $ 0.00072957 $ 0.00072957 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000889 $ 0.00000889 $ 0.00000889 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر First Bitcoin ATM (ROBOCOIN)

توكنوميكس First Bitcoin ATM (ROBOCOIN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ROBOCOIN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ROBOCOIN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ROBOCOIN، استكشف السعر المباشر لتوكن ROBOCOIN!

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