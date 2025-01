ما هو First Bitcoin ATM ( ROBOCOIN )

Robocoin is primarily a memecoin designed to celebrate and commemorate a pivotal moment in cryptocurrency history—the launch of the world’s first Bitcoin ATM. While its primary function is as a digital currency for trading, it will also play a significant role in the upcoming project, Robocop. This initiative aims to introduce innovative features that enhance user experience on the blockchain. As Robocoin develops, holders will benefit from rewards, adding tangible value to the community.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) الموقع الرسمي