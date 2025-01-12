سعر First AI Owned Dog (GRACIE)
سعر First AI Owned Dog (GRACIE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.77K. يتم تحديث سعر GRACIE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق First AI Owned Dog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 113.02
- تغيير سعر First AI Owned Dog خلال اليوم هو -3.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 996.07M
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خلال اليوم، كان سعر First AI Owned Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر First AI Owned Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر First AI Owned Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر First AI Owned Dog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.05%
|30 يوم
|$ 0
|-30.51%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر First AI Owned Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.19%
-3.05%
-23.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$GRACIE is a blockchain-based project inspired by Noland Arbaugh’s loyal and beloved dog, Gracie. At its core, $GRACIE is more than just a token; it’s a community-driven initiative designed to bring people together through shared passions for charity, gaming, live streaming, and animal welfare. The project aims to build a bridge between the worlds of decentralized finance (DeFi) and real-world impact, creating a platform where digital assets are used to support meaningful causes. By leveraging blockchain technology, $GRACIE offers transparency, inclusivity, and accessibility, enabling its community to participate in charitable initiatives, engage in gaming-related activities, and connect through live-streamed events. The project’s mission is not only to raise awareness about animal welfare but also to provide financial support to rescue organizations, shelters, and adoption services. Additionally, $GRACIE fosters a fun and engaging ecosystem where holders can actively take part in shaping the project’s direction and giving back to the causes they care about most. This unique blend of philanthropy, entertainment, and community engagement makes $GRACIE stand out in the ever-growing crypto space. It’s not just a token; it’s a movement dedicated to making a positive impact, one paw at a time.
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