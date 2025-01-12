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سعر First AI Owned Dog (GRACIE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.77K . يتم تحديث سعر GRACIE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق First AI Owned Dog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 113.02 - تغيير سعر First AI Owned Dog خلال اليوم هو -3.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 996.07M

أداء سعر First AI Owned Dog (GRACIE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر First AI Owned Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر First AI Owned Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر First AI Owned Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر First AI Owned Dog مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.05% 30 يوم $ 0 -30.51% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر First AI Owned Dog (GRACIE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر First AI Owned Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.19% تغير السعر (1يوم) -3.05% تغير السعر (7 أيام) -23.89%

معلومات سوق First AI Owned Dog (GRACIE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: