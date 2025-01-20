سعر Firefly (FLY)
سعر Firefly (FLY) المباشر لليوم هو USD 0.00102244. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FLY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Firefly الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.33
- تغيير سعر Firefly خلال اليوم هو +0.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Firefly مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Firefly مقابل USD هو $ -0.0000083622 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Firefly مقابل USD هو $ -0.0000192344 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Firefly مقابل USD هو $ -0.0005369322428116747 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.48%
|30 يوم
|$ -0.0000083622
|-0.81%
|60 يوم
|$ -0.0000192344
|-1.88%
|90 يوم
|$ -0.0005369322428116747
|-34.43%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Firefly: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.12%
+0.48%
+0.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What Is firefly? firefly is a premier modular DEX with CEX-like features on the Manta Pacific L2. It offers limit orders and 24/7 user support. Developed by Amazon and X veterans, Firefly aims to empower the Manta ecosystem. firefly was admitted to Manta's coveted zk Accelerator Program, one of nine projects selected in Manta's initial batch, out of 175 projects in the ecosystem. Accelerator projects receive support from Manta, Polygon, Celestia, and leading players in the crypto space.
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₹0.088492182
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