سعر FireBot (FBX)
سعر FireBot (FBX) المباشر لليوم هو USD 0.429516. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FBX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FireBot الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.66K
- تغيير سعر FireBot خلال اليوم هو +6.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر FireBot مقابل USD هو $ +0.02778991 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FireBot مقابل USD هو $ +0.0921286908 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FireBot مقابل USD هو $ +0.4689267130 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FireBot مقابل USD هو $ +0.15695315849863966 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.02778991
|+6.92%
|30 يوم
|$ +0.0921286908
|+21.45%
|60 يوم
|$ +0.4689267130
|+109.18%
|90 يوم
|$ +0.15695315849863966
|+57.58%
اكتشف أحدث تحليلات سعر FireBot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.24%
+6.92%
+8.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$FBX is the ERC20 utility/governance token of FireBot on Polygon. It can be used to pay our software's fees, or to vote for important decisions about the ecosystem, the allocation of the treasury, or distribution of NFTs. During its launch phase, alongside with the NFTs sales, it allowed to form the initial DAO's treasury that is now managed by our proprietary software solution. New $FBX is distributed daily to NFT holders, and in exchange, every time an NFT is sold, 90% of the revenues are added to the treasury.
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