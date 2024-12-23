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سعر FIRA (FIRA) المباشر لليوم هو USD 0.00288799 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 69.53K . يتم تحديث سعر FIRA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FIRA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.70 - تغيير سعر FIRA خلال اليوم هو -2.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 24.07M

أداء سعر FIRA (FIRA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FIRA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FIRA مقابل USD هو $ -0.0008182273 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FIRA مقابل USD هو $ +0.0002007014 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FIRA مقابل USD هو $ -0.002581487716694698 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.05% 30 يوم $ -0.0008182273 -28.33% 60 يوم $ +0.0002007014 +6.95% 90 يوم $ -0.002581487716694698 -47.19%

تحليل سعر FIRA (FIRA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FIRA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00283461$ 0.00283461 $ 0.00283461 24 ساعة مرتفع $ 0.00309556$ 0.00309556 $ 0.00309556 عالية طوال الوقت $ 10.4$ 10.4 $ 10.4 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.05% تغير السعر (7 أيام) -44.32%

معلومات سوق FIRA (FIRA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: