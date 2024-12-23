سعر FIRA (FIRA)
سعر FIRA (FIRA) المباشر لليوم هو USD 0.00288799. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 69.53K. يتم تحديث سعر FIRA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FIRA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.70
- تغيير سعر FIRA خلال اليوم هو -2.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 24.07M
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خلال اليوم، كان سعر FIRA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FIRA مقابل USD هو $ -0.0008182273 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FIRA مقابل USD هو $ +0.0002007014 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FIRA مقابل USD هو $ -0.002581487716694698 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.05%
|30 يوم
|$ -0.0008182273
|-28.33%
|60 يوم
|$ +0.0002007014
|+6.95%
|90 يوم
|$ -0.002581487716694698
|-47.19%
اكتشف أحدث تحليلات سعر FIRA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-2.05%
-44.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Defira is a blockchain metaverse—the Defiraverse. It is a fusion of DeFi and GameFi, harnessing the synergies of both models to create a DeFi "super app" inside a fantasy game world, which hosts novel and engaging gameplay experiences that fully take advantage of the unique strengths of the blockchain medium. We aim to cultivate the Defiraverse as a multimedia franchise and valuable piece of intellectual property, which is owned and driven by a decentralized community and fandom.
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